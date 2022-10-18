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Son dakika haberleri | Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

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Son dakika haber... Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdüERZİNCAN Erzincan Adliyesinde görülen duruşma sonrası, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs davalı oldukları gencin babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

ERZİNCAN Erzincan Adliyesinde görülen duruşma sonrası, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs davalı oldukları gencin babasını tabancayla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı hemen yakalandı.

Olay, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan Adliyesi önündeki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adliyede görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P., ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K., duruşma sonrası adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi. 18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.'yi tek bir atışla göğüs kısmından vurdu. Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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