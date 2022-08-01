Son Dakika | Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı Son dakika habere göre Libya'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Libya'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Libya'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı'na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi. (Muhammed Rabah - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Libya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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