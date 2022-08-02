Son dakika haberleri! Lastiği patlayan motosiklet takla attı, sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Lastiği patlayan motosiklet takla attı, sürücüsü öldü

Son dakika haberleri! Lastiği patlayan motosiklet takla attı, sürücüsü öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te seyir halindeyken lastiği patladıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet savrularak takla attı.

 - Güncelleme:

Gaziantep'te seyir halindeyken lastiği patladıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet savrularak takla attı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Oğuzeli ilçesi Sazgın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan Halil Kaya (38) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak takla attı. Kazada sürücü Halil Kaya ile arkadaşı Ayhan Coşkun ağır yaralandı.

Sürücü olay yerinde öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede motosiklet sürücüsü Halil Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ayhan Coşkun ise yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 4 çocuk babası Halil Kaya'nın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Kaya Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title