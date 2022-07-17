Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu. Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu. Çatı yangını, Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 6 kişilik Afgan sığınmacı ailenin kaldığı tek katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Kütahya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avcılar Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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