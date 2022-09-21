Son dakika haberleri... Kütahya'da araçlarında uyuşturucu ve 4 tabanca ile yakalanan iki kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan Ş. S. ve I.Y. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa