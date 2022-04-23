Son dakika haberleri... Kurtarılan kedi itfaiye erinin kucağından inmedi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı apartmandan kurtarılan Kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından inmedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mektep Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli araç yardımıyla kurtarılan kedinin oldukça korktuğu dikkat çekerken, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından inmedi. Uzun süre itfaiye erinin kucağında kalan kedi sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden sokağa salındı.

Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa