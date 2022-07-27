Son dakika haberleri | Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kurt saldırısında 3 koyun telef oldu.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Çetiner'e ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıya uğrayan koyunlardan 3'ü, havanın aydınlanması ile birlikte yol kenarında parçalanmış vaziyette bulundu. Kayıp hayvanların da olduğu öğrenildi.

Daha önce de Kepenekli Mahallesi'nde hayvanlara kurt saldırısının yaşandığını dile getiren bölge sakinleri ise, tedirgin olduklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ