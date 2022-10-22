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Son dakika haberleri... Kurdukları düzenekle araçlardan mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kurdukları düzenekle araçlardan mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı Isparta'nın Gönen ilçesinde park halinde bulunan 2 araçtan kurdukları düzenekle toplam 295 litre mazot çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Kurdukları düzenekle araçlardan mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı

ISPARTA - Isparta'nın Gönen ilçesinde park halinde bulunan 2 araçtan kurdukları düzenekle toplam 295 litre mazot çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Olay 18 Ekim günü Gönen ilçesine bağlı Baladız Mahallesinde bulunan işyerinin otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 2 aracın depolarından 150 ve 145 litre olmak üzere toplam 295 litre mazot çalındı. Olayın Jandarmaya haber verilmesi üzerine Jandarma Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi JASAT ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayının E.D. ve H.H.D. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar suçta kullandıkları mazot aktarım pompa düzeneği ve üzerine bağlı hortum ve aparatlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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