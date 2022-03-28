Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de, asker konvoyu yapanlar, mahalle arasında yolu kapattı. İki kişi motosiklet üzerinde eline aldığı meşale yaktı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup, yolu kapatıp asker eğlencesi yaptı. Etrafa aldırış etmeyen grup, sesli bir şekilde çaldıkları müzik eşliğinde oynadı. Daha sonra motosikletli iki kişi eline aldığı meşaleyi yaktı. Bir süre yolu kapatıp eğlenen grup, daha sonra ayrıldı. Grubun yolu kapatıp eğlendiği anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa