Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de hasta taşıyan ambulansa kamyonet çarptı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Küçükçekmece E-5 Cennet Mahallesi mevkiinde kamyonet hasta taşıyan ambulansa çarptı. Küçükçekmece E-5 Cennet Mahallesi mevkiinde kamyonet hasta taşıyan ambulansa çarptı. Kamyonet olay yerinden kaçarken, hasta başka ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Cennet Mahallesi mevki Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 NZ 0746 plakalı hasta taşıyan nakil ambulansı aynı istikamette giden bir kamyonet çarptı. Kazada, yaralanan olmazken kamyonet olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. Ambulanstakilerin haber vermesiyle hastanın nakli için olay yerine başka ambulans sevk edildi. Hasta, gelen ambulansla hastaneye nakledilirken, kazaya karışan ambulans ise çekici ile çekildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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