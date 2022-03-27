Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.