Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı

Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı

Küçükçekmece'de 12 katlı binanı 11'inci katında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title