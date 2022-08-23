Son dakika haberleri | Kozmetik deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Samsun'da ıtriyat ve kozmetik ürün deposunda çıkan yangının yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Samsun'da ıtriyat ve kozmetik ürün deposunda çıkan yangının yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında binlerce parfüm, şampuan gibi kozmetik ürün küle dönerken fabrikada zaman zaman çıkmaya devam eden küçük çaplı yangınlara itfaiye tarafından anında müdahale ediliyor. Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde ıtriyat ve kozmetik deposunda gece saatlerinde meydana geldi. Güçlükle kontrol altına alınan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Depoda binlerce parfüm, kişisel bakım ürünleri, forklift, 1 tane ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangından dolayı binanın kolonları da zarar gördü. Binanın çökme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Kozmetik ürün olmasından dolayı zaman zaman tekrar alevlenmeler meydana geliyor. İtfaiye anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürüyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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