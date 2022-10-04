Son dakika haberleri | Kozan'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana'dan takip ettiği Samsun ile eşzamanlı düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun Kozan ayağında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli Kozan Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken diğer 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Kozan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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