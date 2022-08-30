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Son dakika haberleri... Korkulukları aşan itfaiye erleri trendeki yangına müdahale etti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Korkulukları aşan itfaiye erleri trendeki yangına müdahale etti

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde yük treninde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin demir korkulukların altından sürünerek geçip müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yük treninde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin demir korkulukların altından sürünerek geçip müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine doğru ilerleyen yük treninde Nazilli Garı'na geldiği anda yangın meydana geldi. Lokomotifin altından çıkan dumanları fark eden makinist treni durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, trendeki yangına müdahale için demir korkulukların altından geçti. Yangın tüpleriyle zamanında müdahale ile alevler mazot tankına ulaşmadan söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından yük treni başka bir tren ile bulunduğu yerden çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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