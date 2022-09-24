Son dakika haberleri | Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda olan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet göstererek kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları bu kurumlara yerleştirerek devamlılığı sağlamak isteyen şüpheli şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Konya merkezli 4 ilde (Kahramanmaraş, Ankara, Bursa, Kütahya) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bölge temsilcisi, talebe temsilcisi gibi örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu tespit edilen 8 şüpheliye düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu tespit edildi. Konya TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde kendilerini bugüne kadar gizlemeyi başaran birçok şahıs tespit edildiği öğrenildi.

Tespit edilen şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA