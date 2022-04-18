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Son dakika haberleri... Kontrolsüz dönüşün zincirleme kazayla sonuçlandığı kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Kontrolsüz dönüşün zincirleme kazayla sonuçlandığı kaza anı kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ Çorlu'da kontrolsüz 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da kontrolsüz 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Çocuk yolcuların da bulunduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri eski itfaiye ışıklar mevkiine yakın yerde meydana geldi. Yılmaz Ş. idaresindeki otomobil, park ettiği yerden eski itfaiye ışıklar mevkiine dönüş almak istedi. Kontrolsüz dönüş yapan otomobil, bu sırada çarşı merkezi yönüne seyreden Mustafa Y. idaresindeki 59 ABS 967 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra Ali İhsan E.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Kontrolsüz dönüşün zincirleme kazayla sonuçlandığı kaza anı kamerada

Son dakika haberleri... Kontrolsüz dönüşün zincirleme kazayla sonuçlandığı kaza anı kamerada

Son dakika haberleri... Kontrolsüz dönüşün zincirleme kazayla sonuçlandığı kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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