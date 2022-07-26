Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı gösteri: 5 ölü, 50 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dünden bu yana devam eden Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösterilerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösteriler devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Goma kentinde BM karşıtı protestolar sırasında en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ülkedeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) ülkeyi terk etmesi talebiyle dün patlak veren gösterilerde, BM karargahı yağmalanmış ve ateşe verilmişti. Göstericiler, yolları kapatarak, BM karşıtı sloganlar atarak BM karargahına yürümüştü.

Göstericileri dağıtmak için BM güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş etti. Göstericiler ise BM güçlerine taş atarak karşılık verdi. Şiddet olayları nedeniyle BM personeli helikopterler bölgeden tahliye edildi.

MONUSCO, ülkenin doğusundaki çatışmaları engelleyemediği için eleştirilerin hedefindeydi

MONUSCO, dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak biliniyor. Kasım 2021 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 12 binden fazla asker ve bin 600 polis konuşlandırıldı. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştirilirken, Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusunda 120'den fazla silahlı grup sivil katliamlar yaparak, milyonlarca insanı yerinden etti. - GOMA