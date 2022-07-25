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Son dakika haberleri! Komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi komşusu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi komşusu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay sabah saatlerinde Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden dışarıya çıkan Yaşar Güler (57) iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan M.K. tarafından göğsünden bıçaklandı. Olayı gören Güler'in yakınları hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. M.K. polis ekipleri tarafından olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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