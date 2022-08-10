Son dakika haberleri | Kocaeli'de göçmen kaçakçısı tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, şoför göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, şoför göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. 5 kaçak göçmen Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç şoförü M.L. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.L. isimli şahıs TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (Cihat Polat/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Kocaeli Göçmen 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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