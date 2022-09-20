Son dakika haberleri... Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de çerez yüklü tırın dorse zeminindeki özel bölmede 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Bazı uyuşturucu paketlerinin üzerinde "happy birthday" yazdığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyan yabancı plakalı tırı ve şüphelileri takibe aldı. Çerez yüklü tır, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu. Tırda narkotik köpeği "Millow" ile arama yapıldı. Tırın her bölümünü didik didik arayan narkotik polisi, dorsenin zeminindeki özel bölmede 167 pakete tekabül eden 88 kilo 300 gram eroin ele geçirdi. Tır, Bölge Trafik Müdürlüğü'ne çekilirken, 8 kaçak göçmen ve tır şoförü olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şoförün de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Tırın Türkiye'ye İran'dan geldiği, şüphelilerin ise uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmeyi planladıkları ortaya çıktı.

Tır, Bölge Trafik Müdürlüğü'ne çekildikten sonra uyuşturucu maddeler tek tek çıkarıldı. Paketlerin bazılarının üzerinde "happy birthday" yazdığı görüldü.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da Bölge Trafik Müdürlüğü'ne giderek, operasyonu yürüten ekipleri tebrik etti. - KOCAELİ