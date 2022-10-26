Son dakika haberleri! Kırşehir'de kiracısını vuran emekli polis memuru tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Kırşehir'de tartıştığı kiracısını tabancayla vuran emekli polis memuru tutuklandı. Kırşehir'de tartıştığı kiracısını tabancayla vuran emekli polis memuru tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kırşehir Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, emekli polis memuru S.K. (52) ile kiracısı Hüseyin Ç. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.K., yanında bulunan tabanca ile Hüseyin Ç.'ye ateş etti. Yaralanan Hüseyin Ç. hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! Kırşehir'de kiracısını vuran emekli polis memuru tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.