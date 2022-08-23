Son dakika haberleri! Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber... Denizli'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi.

Denizli'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi. Alkollü otomobil sürücüsü 9 gün sonra yaşam mücadelesine yenilerek hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan Coşkun Karaman (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu.

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki sürücü Karaman ve yolcu konumundaki arkadaşı Halil İbrahim İri (43) sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye götürülen İri kısa süre sonra hayatını kaybederken, bir diğer acı haber ise 9 gün sonra geldi. Sürücü Coşkun Karaman'da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle feci kazada ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu. - DENİZLİ