Son dakika haberleri... Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde İstanbul'dan uyuşturucu getirerek satış yapan 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde İstanbul'dan uyuşturucu getirerek satış yapan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İstanbul'dan Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu getirerek satış yapan M.B ve B.G yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 19,12 gram eroin, 103,63 gram metamfetamin ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa