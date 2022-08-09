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Son dakika haberi | Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama

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Son dakika haber: - Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde çok sayıda patlama meydana geldi.

- Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama

KIRIM - Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde çok sayıda patlama meydana geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünden 7 kez art arda patlama sesi duyuldu. Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamaların Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklandığını söyledi. Olayın ardından bölgeye gitmek için harekete geçtiğini de belirten Aksyonov, konuyla ilgili teyakkuzda olduklarını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri hava üssünden dumanların yükseldiği görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Novofedorivka askeri üssü, Rus donanmasına bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından kullanılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - 3. Sayfa

Rusya Kırım 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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