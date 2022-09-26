Son dakika haberleri | Kırıkhan'da Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu. Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara kısa sürede müdahale edilmesinde etkin bir şekilde görev yapılması amacıyla 22 Eylül 2022 tarihinden itibaren Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği 1 komiser yardımcısı, 8 polis memuru ile göreve başladı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri | Kırıkhan'da Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.