Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Orta Mahalle'de faaliyet gösteren bir kıraathaneye, İ.A. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli İ.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Kıraathanenin iç ve dış kısmında bulunan 11 adet boş kovan polis ekiplerince muhafaza altına alındı. İşletmenin camlarında ise maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title