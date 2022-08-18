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Son dakika haberleri! Kilis'te kaçak göçmen operasyonu

Son dakika haberleri! Kilis'te kaçak göçmen operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yabancı uyruklu 3 kişinin ikametine operasyon düzenledi. 3 ikamette yapılan kimlik kontrolünde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler. Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ikamet sahibi 3 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Türkiye Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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