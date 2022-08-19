Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

Son dakika haberleri... Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

Son dakika haberleri: Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesinde G.M.A.H., ile A.B'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi olduğu belirlendi. 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Polis göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle G.M.A.H. ile A.B'yı gözaltına alındı. 2 kişinin de arandığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Türkiye Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title