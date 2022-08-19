Son dakika haberleri... Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesinde G.M.A.H., ile A.B'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi olduğu belirlendi. 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Polis göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle G.M.A.H. ile A.B'yı gözaltına alındı. 2 kişinin de arandığı bildirildi. - KİLİS