Son dakika haberleri! Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu Son dakika haberleri... Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı. Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan 10 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkametin sahibi şüpheli A.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Türkiye Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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