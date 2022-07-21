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Son dakika haberleri... Kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D.(69) adlı şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda; farklı boylarda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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