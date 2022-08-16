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Son dakika haberleri! Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Han ilçesine bağlı Kayı Mahallesi'nde bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine yapılan operasyonda; 16 kök kenevir bitkisi, 271,90 gram kenevir tohumu, 9,88 gram esrar, 3 adet PAYP olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Evinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' ve 'Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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