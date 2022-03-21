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Son dakika haberleri! Kazada yaralanan sürücü telefonunu elinden bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Kazada yaralanan sürücü telefonunu elinden bırakmadı

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası karşısında yeni sanayi sitesi girişindeki yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 39 DT 745 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 55 AZ 902 plakalı hafif ticari araç yol ayrımında çarpıştı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü A.K. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle acile getirilen yaralının telefonu elinden bırakmaması ise dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Kazada yaralanan sürücü telefonunu elinden bırakmadı

Son dakika haberleri! Kazada yaralanan sürücü telefonunu elinden bırakmadı

Son dakika haberleri! Kazada yaralanan sürücü telefonunu elinden bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Ticaret, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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