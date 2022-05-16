Son dakika haberleri... Kazada yaralanan kadın, aracındaki etleri buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi - Haberler

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Kazada yaralanan kadın, aracındaki etleri buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, Cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralı kadın Yasemin Usluel, araçtaki yaklaşık 40 kilogram etin alınıp buzdolabına konulmasını istedi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Emrah Öztürkyönetimindeki 16 ALP 923 plakalı hafif ticari araç, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluelyönetimindeki 06 DY 2605 plakalı Cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcu Yasemin Usluelyaralandı.

Yaralı Yasemin Usluel, yaralı olduğunu önemsemeyip aracında ki yaklaşık 40 kilogram ağırlığında etlerini düşündü. Etlerin bozulacağını söyleyen kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular. Araçtaki etler, kazanın yakınındaki yemek işletmesinin buzdolabına taşındı. Yaralı kadın ve diğer 2 yaralı, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakası, polis ekiplerince kürekle toprak atılarak üstü kapandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.