Son dakika haberleri | Kazada yaralanan Gürcistan uyruklu genç hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberi... Gürcistan'da kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Gürcistan'da kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Gürcistan'ın Batum şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Luka Jabnıdze (22) 2 gün önce tedavisi için Samsun'a getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Luka Jabnıdze yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gürcistan Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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