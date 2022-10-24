Son dakika haberleri | Kazada kaybettiği 2 aylık eşe en acı görev 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Kazada kaybettiği 2 aylık eşe en acı görev Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 aylık evli genç, son yolculuğuna uğurlandı. Kazada kaybettiği 2 aylık eşe en acı görev SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 aylık evli genç, son yolculuğuna uğurlandı. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Enes Yıldız'ın kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki çam ağacına çarptı. Kazada Enes Yıldız hayatını kaybetti, eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşları Yalçın Tunç hafif yaralandı. 2 aylık evli olduğu Enes Yıldız'ın cenazesi bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede aynı kazada yaralanan eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşı Yalçın Tunç ayakta durmakta zorlandı. Ayrıca cenazeye Hakkari'de görev yapan askeri personel ağabeyi de katıldı. Enes Yıldız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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