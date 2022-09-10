Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kazada karı koca hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Kazada karı koca hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Tarsus- Pozantı istikameti Çamalan mevkiinde meydana geldi. Mehmet Şengül'ün kullandığı 21 SA 990 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyir eden İ.K. idaresindeki 42 KT 920 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Şahide Şengül ile araçtaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılarından Şahide Şengül de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title