Afyon haber: Kazada hayatını kaybeden gençlerden biri Afyon'da toprağa verilecek 3. Sayfa Haberleri Afyon yerel haberi | Kazada hayatını kaybeden gençlerden biri Afyon'da toprağa verilecek Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada hayatını kaybeden gençlerin otopsi işlemleri tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden gençlerden biri Afyon'da toprağa verilecek DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada hayatını kaybeden gençlerin otopsi işlemleri tamamlandı. Aynı kazada ölen gençlerden biri Afyonkarahisar'da, diğeri ise Pınarkent Mahallesi'nde toprağa verilecek. Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde gece saatlerinde gezintiye çıkan gençlerden Tarık Sayar'ın kullandığı 20 AFL 693 plakalı otomobil, taklalar atması sonucu hurdaya döndü. Feci kazada sürücü Sayar ve yolcu konumundaki Tarık Durgut hayatını kaybederken, Muhammed Furkan B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Furkan B.'nin durumunun kirik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 gencin ise cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemleri ardından ailelerine teslim edildi. Tarık Sayar'ın cansız bedeni memleketi Afyonkarahisar'a gönderilirken, Durgut ise Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki aile evine götürüldü. Gençlerin cansız bedeni öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat Karahisar Denizli Afyon 3. Sayfa Yerel Haberler

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