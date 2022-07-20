Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobil alev topuna döndü Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar-Ankara karayolundan kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra alev topuna dönen otomobil sürücüsü son anda kurtarıldı. Afyonkarahisar-Ankara karayolundan kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra alev topuna dönen otomobil sürücüsü son anda kurtarıldı. Kaza; Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Emirdağ ilçesi Gömü bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Daha sonra bir anda alev topuna dönün otomobil yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili büyük bir çaba sonucu söndürmeyi başardı. Kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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