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Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"," Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak", "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme" suçlarından toplam 102 olayda 159 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 27'si tutuklanırken, 6 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca ekipler tarafından bulunan belli miktarlarda uyuşturucu maddeye, 250 adet uyuşturucu hapa, 5 adet tabancaya, 4 adet tüfeğe, 25 adet dolu fişeğe ve 13 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas teraziye de el konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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