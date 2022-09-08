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Kayseri haber... Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

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Kayseri haber... Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri habere göre Kayseri'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.B'nin gizlendiği adresi tespit etti.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından N.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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