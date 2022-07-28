Son dakika haberleri! Kayseri'de kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de 2 farklı batakhaneye düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynatan 2 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiye de işlem yapıldı. Kayseri'de 2 farklı batakhaneye düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynatan 2 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiye de işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde 'batakhane' diye tabir edilen ruhsatsız işyerlerine kumar operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 8 kişiye adli yapılarak toplamda 14 bin 552 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynatan 2 kişide gözaltına alındı. Operasyonda kumar masalarından ele geçirilen 290 TL'ye ve kumar kağıtlarına ise el konuldu. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Ahlak Büro Amirliği Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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