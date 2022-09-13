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Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakalı otomobil, 01 YL 708 plakalı otomobil ve Y.Y. yönetimindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazanın meydana geldiği alan savaş alanına döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, 38 ABP 077 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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