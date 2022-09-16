Son dakika haber | Kayıp olarak aranan genç inşaatta ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayıp olarak aranan genç inşaatta ölü bulunduDENİZLİ Denizli'de ailesinin 1 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu genç, sabah mesaiye gelen inşaat işçileri tarafından ölü olarak bulundu.

Kayıp olarak aranan genç inşaatta ölü bulundu

DENİZLİ Denizli'de ailesinin 1 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu genç, sabah mesaiye gelen inşaat işçileri tarafından ölü olarak bulundu. 3. kattan düştüğü tahmin edilen gencin, cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Olay; Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde inşaata çalışmak için giden işçiler, yerde kanlar içinde yatan genci görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan gencin yapılan araştırmalarda Hasa Arda Koç olduğu ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta ve cansız bedende titiz çalışmalar yaparak incelemelerini gerçekleştirdi. Gerekli çalışmalar sonrası gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Gencin inşaatın 3. katından düştüğü tahmin edilerek, çalışmalar genişletildi.

Koç'un yapılan sorgulamasından ailesi tarafından bir gün önce kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Gencin üzerinde bulunan eşyalar incelenmek üzere götürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.