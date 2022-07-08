Son dakika haberleri! Kastamonu Valiliğinden yavru köpeğin öldürülmesi ile ilgili açıklama - Haberler

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Son dakika haberleri! Kastamonu Valiliğinden yavru köpeğin öldürülmesi ile ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Kastamonu Valiliğinden yavru köpeğin öldürülmesi ile ilgili açıklama

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu Valiliğinden Hanönü ilçesinde yavru bir köpeği öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan açıklamada, köpeği öldüren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edileceği duyuruldu.

Kastamonu Valiliğinden Hanönü ilçesinde yavru bir köpeği öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan açıklamada, köpeği öldüren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edileceği duyuruldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yavru köpeği öldüren şahsın görüntüleri sosyal medyada tepkiye sebep olmuştu. Kastamonu Valiliği tarafından olay ile açıklama yapıldı. Yavru köpeği öldüren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığının ifade edildiği açıklamada, "İlimiz Hanönü ilçesinde bir yavru köpeğin ölümü ile neticelenen ve görüntüleri üzüntüye sebep olan olaya ilgili birimlerimiz tarafından hızla müdahale edilmiş, olayın faili akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şahıs 07.07.2022 tarihinde Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış ve şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. İşlemlerini müteakip ilgili ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevki gerçekleştirilecek olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Hanönü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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