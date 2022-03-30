Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bozkurt ilçesinde R.K. isimli şahsa ait evde yapılan arama sonucunda 825 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title