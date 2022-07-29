Son dakika haberleri | Kastamonu'da 'pat pat' kazası: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kastamonu'da 'pat pat' kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri | Kastamonu'da 'pat pat' kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'pat pat'ın devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'pat pat'ın devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut E. idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine devrildi. Kazada sürücü Umut E. ile Emir E. ve Uğur E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Uğur E., ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Gökçe Umut 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title