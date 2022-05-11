Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Haberler

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Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak savruldu. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Olay 23.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DJ 2591 plakalı Toyota marka otomobil yönetimindeki ismi öğrenilemeyen sürücü, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğu esnada kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak kaldırıma çıktı. Yaşanan kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kaza sonrası yaralanan 2 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alırken kaza yapan 34 DJ 2591 plakalı Toyota marka otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazanın ardından Turgut Özal Bulvarı'nda yavaşlayan trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, TOYOTA, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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