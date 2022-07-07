Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatıp Caddesi ile Harmancık Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Hamza A. idaresindeki 42 CMR 86 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Mustafa Karaman'a çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kamyon altında kalan Mustafa Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.