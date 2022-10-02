Son dakika haber... Karşı şeride geçen araç otomobille çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Karşı şeride geçen araç otomobille çarpıştı: 3 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan araç geçtiği karşı şeritte otomobil ile çarpıştı. Karşı şeride geçen araç otomobille çarpıştı: 3 yaralı MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan araç geçtiği karşı şeritte otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, 08.30 sırlarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ, Aydınlar Mahallesi'nde geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametinden gelen E.A. yönetimindeki 35 AOA 050 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte K.G. idaresindeki 34 HE 9807 otomobille çarpıştı. Kazada H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Kayseri Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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