Son dakika haberleri... Karpuzlu'da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Karpuzlu'da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Karpuzlu'da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hayvan otlatma ve başıboş salıverilen hayvanların ekili ve dikili arazilere zarar vermesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hayvan otlatma ve başıboş salıverilen hayvanların ekili ve dikili arazilere zarar vermesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri kadın iki kişi av tüfeği ile açılan ateşten yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Hatipkışla Mahallesi'nin yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'nde ikamet etmesine karşın hayvanlarını Hatipkışla Yaylası'na sürüp iddiaya göre burada başkasına ait ekili ve dikili arazilerde otlatan M.Ç. önceki gün yine hayvanlarını başkalarına ait arazilere sürüp ekili ve dikili alanlarda zarara sebebiyet verdi. Bunun üzerine ürünleri ve bahçesi zarar gören N.K. ile M.Ç.'nin hayvanlarını otlatan eşi T.Ç. ve oğlu E.Ç. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. av tüfeği ile tartıştığı kişilerin üzerine ateş etti. Olayda anne T.Ç. ile oğlu E.Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğulun tedavisi devam ederken Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda N.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karpuzlu Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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